В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию местного журналиста Муслима Ширзад в Twitter. "Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", — написал он. На опубликованных кадрах видно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым. О причинах возгорания пока не сообщается Официальной информации относительно пожара также пока нет.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021

BREAKING — Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021 Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.