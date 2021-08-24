По меньшей мере семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из немецких университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail. Согласно данным местных правоохранительных органов, пока неизвестно какой именно веществом отравились пострадавшие. Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо — немедленно вызвать скорую помощь. Отмечается, что раннее расследование указывает на то, что еда и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета. Как сообщает другое СМИ EXPRESS, прокуратура Германии расценивает массовое отравление, как покушение на убийство и приобщила к расследованию дела 30 сотрудников полиции.