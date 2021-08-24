Представитель по Крыму появится в каждой стране-участнице саммита Крымская платформа. Он будет заниматься проблематикой оккупированного полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба. "Будет в каждом министерстве иностранных дел стран, принявших участие в саммите и присоединятся к Крымской платформы, будет определена человек, которая займется крымской проблематикой. В каждой стране будет представитель по Крыму", — сказал Кулеба в ходе брифинга, посвященного итогам саммита. Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран. Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация. Подробнее о ходе саммита — читайте в материале РБК-Украина.