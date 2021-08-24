Участники акции за права женщин в Афганистане, стояли в одиночных пикетах у посольства этой страны в Москве в понедельник, 23 августа, были задержаны. Пока известно о шести задержанных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-Инфо". Указывается, что среди задержанных — активисты движения "СоцФемАльтернатива" Ксения безнадийнихи "Социалистическая альтернатива" Илья Луховицкий, а также четыре женщины, полные имена которых издание не называет. Все они были доставлены в ОВД "Пресненский".

В Москве задерживают девушек, которые вышли в одиночные пикеты в поддержку афганских женщин. Похоже, что против Талибана выступать уже тоже нельзя. pic.twitter.com/MhsuyeBw5o — Андрей Пивоваров (@brewerov) August 23, 2021 Напомним, что боевики движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в провинции Нангархар в поддержку национального флага Афганистана.