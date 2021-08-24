В городе Мукачево Закарпатской области отметили День Государственного флага Украины. В честь праздника замок "Паланок" подсветили желто-голубыми цветами. Об этом сообщил городской голова Мукачево Андрей Балога на своей странице в Facebook Замок красочно засиял в ночь на 24 августа.

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1) "С Днем Государственного Флага Украины", — подписал фото глава города.

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1) Пользователи сети в восторге и прокомментировали фото. Круто, Мукачево, как всегда, лучше; Это очень красиво; Как красиво; Супер. Отметим, в праздничный день проходит целый комплекс торжественных мероприятий. Обязательно происходит официальная церемония поднятия Государственного флага в областных и районных центрах, и других населенных пунктах Украины. Очень часто в таких мероприятиях принимают участие представители международных, общественных и религиозных организаций, а также и известные деятели науки и культуры. Напомним, жена Андрея Шевченко перепутала День Государственного флага Украины с Днем Независимости и опубликовала поздравления заблаговременно. Затем она осознала свою ошибку и исправилась. Мы также писали о том, что в честь 30-й годовщины Дня Независимости Украины прошел военный парад. На торжественную церемонию приехали иностранные делегации.