Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают 30 годовщину со Дня Независимости. По такому случаю парад прошел не только в столице, но и других городах, включая Одессу. При этом на юге собралась большая толпа на пляже, чтобы посмотреть на военную технику. Об этом сообщает Telegram канал "PavlovskyNews". "Под звуки оркестра огромное количество людей наблюдали за кораблями Украины и НАТО, следовавшие в сторону Одесского порта", — говорится в сообщении. Украинские очень понравились залпы кораблей и полеты истребителей. Кроме того, люди восторженно реагировали на высадку десанта в море с вертолетов. Напомним, в Киеве на Крещатике прошел марш пешей колонны. Также пролетела воздушная и проехала механизированная колонна. Всего было привлечено десятки единиц военной техники и более 50 летательных аппаратов. При этом в параде приняли участие более 5000 военнослужащих. От международных партнеров участвовали летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, "Еврофайтер" и "Тайфун". От военно-морских сил Украины в параде на воде приняли участие малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав". Мы также писали о том, что Владимир Зеленский расплакался на праздновании Дня Независимости.