В Одессе в День Государственного флага Украины, американец, родившийся в РФ, гулял в футболке с флагом России. При этом он провоцировал людей на Потемкинской лестнице, где разворачивали 30-метровый флаг нашей страны. Об этом сообщает Telegram канал "Украина в шоке". Когда полиция попросила 26-летнего мужчину прекратить провокации, он начал убегать, но был задержан. При этом он назвал украинский нацистами. "Вы нацисты, я знаю украинскую историю", — заявил он. Его доставили в отделение полиции, где составили админпротоколы по ст. 173 и 185 КоАП (мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Напомним, в одном из магазинов Киева заметили мужчину, который там работал в футболке с гербом России. Это вызвало возмущение у людей, которые снимали видео. Мужчину попросили переодеться. Ему также упрекнули в том, что в магазине на прилавке лежит российский товар. Ранее в Днепре разъяренный мужчина набросился на военного во время митинга. Он выкрикивал, что защитник Украины "ушел за деньги убивать людей". Позже в сети появилось видео, на котором человек оправдывается на свое поведение. По его словам, у него не было претензий к военным ВСУ.