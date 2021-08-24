Верховная Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. В его рамках голосования не запланированы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Отметим, торжественное заседание Совета будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины. На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский, нардепы прошлых созывов, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости. Флаг независимости Украины в сессионный заливнеслы дети с территории, которая граничит с оккупированной, и победители конкурса "Независимость моей страны". Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа будет еще одна внеочередная сессия, в рамках которой будет рассмотрен законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Перед заседанием заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что законопроект примут только в первом чтении. После чего к эскизу большого Государственного Герба могут быть внесены изменения.