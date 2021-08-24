Погода в Украине в последнюю неделю августа не сильно порадует теплом и солнцем. Синоптики прогнозируют снижение температуры почти во всех регионах страны и предупреждают о затяжной сезон дождей. Какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю — читайте в материале ниже. На востоке страны ожидается сухая и теплая погода до 26 августа, а потом придут грозы и дожди. Температура опустится на один день, но потом снова прогреется до +28 +30 градусов. А вот в последние дни августа на востоке снова ожидаются дожди и грозы, а температура ночью упадет до +15 градусов, днем ожидается +25 +26 градусов. Южные области тоже посетят дожди и грозы в четверг, 26 августа. Температура до + 29 градусов продержится почти до конца месяца, но потом синоптики обещают небольшое похолодание. Ночью ожидается до +15 +16 градусов, днем около + 26 градусов. А вот на севере дыхание осени будет ощущаться очень хорошо. С 24 августа в регионе прогнозируют дожди, ливни и грозы и этот период продлится до начала сентября. Температура воздуха сильно упадет: ночью похолодает до +12 +14 градусов, днем синоптики прогнозируют от +20 до +22 градусов, в некоторые дни — не более + 19 градусов. Сильнее похолодает в западных областях. На День Независимости ожидаются дожди и грозы, ночью температура упадет до +11 +14 градусов, днем ожидается от +17 до +19 градусов. Дожди, ливни и грозы прогнозируются в регионе до конца августа. Ночью температура снизится до + 8 + 13 градусов, днем ожидается от +16 до + 21 градуса. Погода в Киеве В столице 24 августа ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные дожди. Ночью в столице около +16 градусов, днем прогреется до +27 градусов. С 25 августа в Киеве прогнозируют похолодание и осадки. Ночью от +12 до +14 градусов, днем от +18 до + 23 градусов. Сентябрь в столице начнется с дождей, ночью +13 +14 градусов, днем +21 +23 градуса. Первую неделю сентября в столице будет облачно, дождливая и прохладная. Карты показывают, что после 13 сентября в Киеве дневная температура упадет ниже 20 градусов. Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину придет резкое похолодание и сильные дожди. А также рассказывали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение — какие области накроет грозами.