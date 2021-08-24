В воскресенье, 22 августа, в День города Харькова, местный ФК "Металлист" одержал пятую подряд победу в Первой лиге национального чемпионата. На этот раз футбольному клубу из Харькова, возродившийся, покорилась киевская "Оболонь" со счетом 3: 0. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Металлист". Как рассказал после матча президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, эта игра стала подарком Харькову к его 367-летие. "Мы с Игорем Александровичем Тереховым (и.о. мэра Харькова, — ред.) Пообещали харьковчанам, что вернем" Металлист "- мы его вернули. Мы пообещали, что будем заниматься инфраструктурой — мы ею занимаемся. Это пятая подряд победа, но это только начало, поэтому останавливаться на этом не надо, думать об этом не надо, но порадоваться мы можем ", — делится эмоциями Александр Ярославский. По его словам, в понедельник, 23 августа, исполнилось 367 лет Харькову и "Металлист" посвятил эту победу любимому городу. "От всего сердца посвящаем эту победу Харькову, пусть он процветает еще не одно столетие. А мы будем только радоваться и будем счастливы, что живем в этом городе — замечательный, прекрасный, с безумными парками, классными дорогами, со всем на свете! А еще — с прекрасным "Металлистом", который мы вернули из небытия. Поэтому всех с праздником, с победой и всего самого наилучшего. "только Харьков — только победа!» — это наш девиз, девиз харьковчан ", — добавил Ярославский. Впечатлениями от матча поделился и Игорь Терехов. Он поблагодарил всех, кто имеет отношение к возрождению "Металлиста" в городе, в частности Александру Ярославскому. Напомним, до этого "Металлист" победил во всех пяти играх Первой лиги национального чемпионата в сезоне 2021/2022. На данный момент он занимает первую строчку в турнирной таблице команд Первой лиги. Напомним, 29 мая 2021 Александр Ярославский, президент ФК "Металлист" в 2005-2012 гг., Объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги "Металл" сыграл свой последний матч против криворожского "Кривбасса", чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК "Металлист". Одновременно в Харькове начались работы по восстановлению футбольной инфраструктуры — стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии.