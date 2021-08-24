Некоторые рекомендации по питанию и поддержания здоровья противоречивы и обсуждаемыми. И мы можем вести длительные дискуссии на темы, ведь у каждого найдутся свои аргументы и доказательства. Но есть такие рекомендации, от которых глаза лезут на лоб и можно точно сказать "это полный бред". И если вам кажется, что у нее никто не верит, то вы глубоко ошибаетесь. Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram привела список утверждений, в которые не следует верить. Итого, полная чушь это: делать кофейные клизмы; или многодневные клизмы / гидроколонотерапию без наличия жалоб с целью "вывести токсины и шлаки" пить соду или делать ванны с содой с целью профилактики рака, и вообще с любой целью

Иллюстративное фото (www.pexels.com) есть какие-то продукты по часам (бананы — до 14.00, молочное — до 16.00 и т. д.) делать тесты на пищевую непереносимость по IgG, тест на дисбактериоз, анализ по Осипову, аутоиммунный протокол пить воду с лимоном или есть специальные продукты, чтобы видлужуваты организм не имея жалоб, постоянно искать в своем организме паразитов и проводить постоянную профилактику БАДами и лекарственными препаратами пытаться повышать иммунитет чем кроме здорового питания / физической нагрузки / закаливание

Иллюстративное фото (www.pexels.com) чистить печень, проводить тюбажи проводить гемосканирования (анализ по живой капли крови) или анализ волос на микроэлементы приписывать себе системный кандидоз (он бывает редко и у иммунодефицитных пациентов) и лечить его антикандиднимы протоколами пытаться снизить антитела к ТПО (тиреоидная пероксидаза) верить в то, что молоко увеличивает выработку слизи, может влиять на наши гормоны Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко привела топ-12 причин, почему вас не покидает чувство голода.