Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня государственного флага в Черкасской области. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение официального сайта президента. Торжества прошли в селе Марьяновка Черкасской области, где был открыт созданный специально к 30-летию Независимости арт-комплекс "Географический центр — сердце Украины". Рядом с арт-комплексом, по информации Черкасской ОГА, поднят на флагшток высотой 52 метра крупнейший в Черкасской государственный флаг размером 9 на 13 м. В честь поднятия флага прозвучали 10 пушечных залпов. Флагшток в Черкасской и в других регионах Украины построен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". "В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь — в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым . Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе ", — сказал Владимир Зеленский. Президент вспомнил всех, чьими стараниями флаг страны вызывает гордость: воинов, освобождавших десятки городов и сел на Донбассе, тех, кто помогал бороться с коронавируса в Италии, тушить пожары в Турции и Греции, спортсменов, благодаря которым он поднимается на Олимпиадах и других украинцев. Глава государства подчеркнул, что чтобы укреплять силу флага и независимости Украины, совсем не обязательно делать что-то громко и публично, достаточно просто "быть украинском". Одновременно государственные флаги были подняты во всех регионах Украины, где в рамках Национальной программы "Большая стройка" также были сооружены специальные флагштоки. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в том числе фасады Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве. К 30-летию независимости Украины в цвета нашего национального флага также "закрасьте" Ниагарский водопад, на границе Канады и США, и здание Совета Европы в Страсбурге. Как сообщалось. в рамках "Большого строительства" в Николаеве в День Государственного Флага подняли самый большой в области государственный флаг на новый флагшток высотой 72 метра.