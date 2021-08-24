Президент Украины Владимир Зеленский, по случаю Дня Независимости, подписал указы о присвоении почетного наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента. Согласно подписанным указов, почетным наименованием были отмечены: 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины — почетное наименование "имени князя Аскольда"; 11 бригада Национальной гвардии Украины — почетное наименование "имени Михаила Грушевского"; 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени гетмана Михаила Дорошенко" 54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени Михаила Тишины"; 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины-почетное наименование "Харьковский"; 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "Слободская"; 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени Украинских Сечевых Стрельцов"; 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "Днепровская"; 25 отдельная воздушно Днепропетровская бригада десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "Сичеславская"; 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта — почетное наименование "имени князя Льва"; 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева"; 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника"; 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — почетное наименование "Ахтырский"; 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) — почетное наименование "имени князя Владимира Святославича".