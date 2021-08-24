Владимир Зеленский потролив Виктора Януковича во время своей праздничной речи на 30-летии Дня Независимости. Президент Украины не вспомнил его, перечисляя прошлых глав государства. Подробности читайте в нашем материале ниже. "Ровенская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, Донецкая область — подарила нам Леонида Быкова", — сказал Зеленский. После этих слов люди начали смеяться.

Владимир Зеленский потролив Виктора Януковича (видео: YouTube) Отметим, что Леонид Быков — известный украинский актер, режиссер и сценарист. Он родился в селе Знаменка в Донецкой области в 1928 году. Свою первую роль в кино Быков сыграл в 1952 году в фильме "Судьба Марины". Большую популярность ему принесли комедии "Укротительница тигров" (1954) и "Максим Перепелица" (1955). В честь актера назван бульвар в Киеве, а также улицы в Славянске, Сумах и Харькове. Напомним, в честь Дня Независимости Украины в Киеве прошел традиционный парад войск. На Крещатике прошел марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны. Мы также писали о том, что на Хортице спели гимн Украины в казацкой версии. Его исполнили актеры театра Франко. По мнению авторов идеи, именно остров Хортица идеально подходит для выполнения казацкого гимна, поскольку это место украинской силы.