Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Лидер страны пригласил главу правительства присоединиться к саммиту Крымской платформы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины. Во время телефонного разговора Беннет поздравил Украину с Днем независимости. Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, проблематики развития торгово-экономического взаимодействия и подготовки к запланированным визитов. "Президент Украины проинформировал Премьер-министра Израиля об успешном проведении саммита инаугурации Крымской платформы и пригласил Государство Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам", — отмечает пресс служба.