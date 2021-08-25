В Болгарии на три месяца продлили режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает BGNES.

Отмечается, что в стране наблюдается рост заболеваемости COVID, а также число госпитализаций.

В правительстве добавляют, продолжение чрезвычайной ситуации оправдывается тем, что средняя продолжительность пандемической волны составляет около двух с половиной месяцев.

«Этот срок является гарантией безопасности и реализации противоэпидемических мер, а также мер пограничного контроля», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине уже процветает черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Покупателей не останавливает даже то, что липовый сертификат о вакцинации может сыграть плохую шутку с его владельцем, ведь на границе могут потребовать электронную версию справки.

Американские ученые заявили о том, что штамм Дельта не жалеет вакцинированных от COVID-19.