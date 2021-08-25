В Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» на праздничном концерте ко Дню независимости Украины «воскресили» Андрея Кузьменко — он «исполнил» со своей группой «Скрябин» песню «Люди, как корабли».

Вероятно, что организаторы использовали технологию дипфейк — искусственный интеллект преображает лицо одного человека под другого. Подмена зачастую выглядит очень реалистично.

24 августа Скрябин пел вместе со своими фанатами.

На сцене концерта ко Дню Независимости также выступили София Ротару, Ирина Билык, группа GO_A, Джамала, группы «Океан Ельзи», Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий и другие.

https://www.youtube.com/watch?v=4xauFvvakN8

Канада и Объединенные Арабские Эмираты поздравили Украину с Днем Независимости световыми шоу. В цвета украинского флага окрасили знаменитый Ниагарский водопад и легендарный небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Владимир Зеленский не смог сдержать слезы во время просмотра театрализованной постановки, созданной специально к празднованию 30-летия со дня Независимости Украины.