Погода в Украине 26 августа обещает быть преимущественно сухой и местами жаркой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Кратковременные дожди возможны в Чернигове, Сумах и Полтаве. На остальной территории страны переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в среднем 24-26 градусов, местами на востоке и на юге 30.

Напомним, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от 15 до 32 градусов.