DZIDZIO (Михаил Хома) покорил своих поклонников новой работой, посвященной 30-й годовщине Независимости Украины.

Известно, что композиция «Стоїть гора високая» на слова Леонида Глебова и музыку Николая Лысенко войдет в будущий альбом DZIDZIO «Українська класика».

«Спасибо всем, кто помог создать эту видео-поэзию!», — комментирует он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

При этом в YouTube видео уже опубликовано, и оно стремительно набирает просмотры.

https://www.youtube.com/watch?v=XRP4fjKCbHE

В Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» на праздничном концерте ко Дню независимости Украины «воскресили» Андрея Кузьменко — он «исполнил» со своей группой «Скрябин» песню «Люди, как корабли».

Канада и Объединенные Арабские Эмираты поздравили Украину с Днем Независимости световыми шоу. В цвета украинского флага окрасили знаменитый Ниагарский водопад и легендарный небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.