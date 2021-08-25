Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал истеричной реакцию России на проведение саммита Крымской платформы в Киеве.

Свое мнение политик озвучил на своей странице в Facebook.

«Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает. Коротко говоря: Слава Украине», – пишет Кулеба.

Напомним, в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций. Учредителями Крымской платформы стали 44 государства, международные организации и Европейский Союз. Это 14 глав государств, правительств и Европейского Союза.

«Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе», – добавил министр.

А президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание лидеров европейских государств участвовать в «Крымской платформе» тем, что они якобы боятся Россию.

Также участники саммита призвали Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас также из-за ситуации в Афганистане отказался от участия в саммите Крымской платформы.