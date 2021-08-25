Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые украинские законы якобы не позволяют выполнить минские соглашения. В частности, речь идет о законе про особый статус Донбасса, амнистию боевиков и организацию выборов.

Соответствующее заявление российский политик сделал в ходе пресс-конференции.

Он утверждает, что украинская власть якобы «подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, который воплощаются в законах».

«Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой «государственная политика переходного периода», — просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ», — утверждает Лавров.

На сегодняшний день, власти Украины отмечают, что не намерены вносить в Конституцию особый статус оккупированного Донбасса.

Отметим, в последние дни российские власти критикуют украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, разобщенность украинцев играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.

А Украина не подходит под требования членства в Европейском Союзе, — такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.