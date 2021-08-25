Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на осень в Украине.

Об этом сообщает ТСН.

По его прогнозу, первые холода придут уже в сентябре.Сентябрь: 1−2 сентября будет сухо и жарко; 3−5 — дожди; 7−10 — ясно, тепло; 11−12 — дожди, 13−17 — ясно, тепло, но ветрено; 18 — дождь; 19−23 — сухо; 24−25 — дожди; 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.Октябрь: 1−4 октября — холодно, пасмурно; 5−6 и 8−10 — дожди; 11−19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22−23 и 26 октября — дожди; 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.Ноябрь: 1−4 ноября — пасмурно, дожди; 4−15 — холодно, ночные заморозки; 8−10 — дожди и мокрый снег; 14 — снег; 16 и до конца месяца — мороз; 20, 24, 25 — снег.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.