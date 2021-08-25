В зоне ООС на Донбассе 24 августа, в День Независимости Украины, погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько.

Трагические подробности сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

А в среду, 25 августа, пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан» с пересечением линии разграничения.

Вражеские обстрелы зафиксировали в районе Новолуганского. Российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, сегодня, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, разобщенность украинцев играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.