29 августа в Украине православные верующие отмечают Третий Спас. В этот день церковь чтит перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

В народе праздник также известен под названиями Хлебный Спас, Ореховый Спас или Спас на холсте.

Рассказываем вам о запретах, традиции и приметы этого дня.

История праздника Ореховый (Третий) Спас:

29 августа православные отмечают Спас Нерукотворный — праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь.

Согласно библейскому преданию, Иисус Христос умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором появился его лик.

Это полотенце с нерукотворным образом Спасителя исцелило правителя города Эдессы, что способствовало распространению христианства в этом регионе. Также с полотном связывают множество других чудес и исцелений.

Традиции на Ореховый (Хлебный) Спас:

На Третий Спас принято освящать ткани с изображением Спасителя, а во время военных походов такие полотна использовались как знамена.

На Спас люди делали запасы пищи в кладовых, на полях убирали зерновые, а женщины ткали полотна, чтобы обеспечить семью одеждой.

Также в этот день пекли первый хлеб из зерна нового урожая и благодарили Бога.

Вечером традиционно садились за стол, к которому подавали хлеб, пироги и ореховую настойку (в это время поспевали лесные орехи, отсюда и название Ореховый Спас).

Приметы на 29 августа

Если журавль отлетит к третьему Спасу — на Покров будет морозно.

После Успения пришло — солнце на осень пошло.

Начался дождь с грозой — осень будет теплой.

Ласточки улетают в три раза, в три Спаса.

Много opexoв — в будущем году будет много хлеба.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

Нельзя отказывать, если попросили о помощи.

Не стоит ссориться, злиться, конфликтовать, оскорблять кого-то.

Нельзя шумно праздновать и злоупотреблять алкоголем.

Напомним, ежегодно в августе православные отмечают три больших праздника — три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

А также, в сентябре православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновения главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.