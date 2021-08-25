Разобщенность украинцев играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.

В интервью «Украинской правде» он пояснил, что неспособность украинцев быть вместе в решающий момент является главным врагом Украины:

«Но мне хочется верить, что сейчас, на этом историческом этапе, мы с этим врагом справимся. Сегодня нация консолидирована в главных вещах. А с внешними врагами разобраться возможно, только когда мы вместе».

Кучма также уверен, что оккупация Крыма временная и Украина вернет себе полуостров.

«Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась том, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению», – пояснил бывший президент.

При этом он добавил, что если бы украинцы не стали сопротивляться, то Украины уже и не было бы:

«Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия».

Накануне бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинцев обманывали идеей независимости накануне референдума 1 декабря 1991 года. В результате страна утратила свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся.

Больше года назад Леонид Кучма покинул состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.