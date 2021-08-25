Учебный год в Украине начнется 1 сентября в обычном режиме. А в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, будут работать только школы, где прививки от COVID получили более 80% педагогов.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу”, — пояснил министр.

А если число случаев заболевания COVID будет расти, а Украина перейдет в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, в этот период будут открыты только школы, в которых вакцинировано более 80% учителей.

Как рассказал Ляшко, на сегодня в стране уже есть много таких школ, например все школы в Житомире.

“Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производители вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем», — отметил Ляшко.

Как мы уже рассказывали ранее, учителям дали новые рекомендации о том, как с нового учебного года организовать воспитательный процесс в школах.

Напоминаем, в Украине началась новая волна COVID-19, которая связана с новым штаммом «Дельта». Пик новой волны придется на осень.