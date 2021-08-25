Украина не подходит под требования членства в Европейском Союзе, — такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В интервью «Европейской правде» она отметила, что ЕС «нужно какое-то решение для восточных партнеров»: «либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии)».

Одновременно с этим она добавила, что вступление в ЕС имеет кучу условий.

«Откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности… Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС».

Подавляющее большинство украинцев хотят, чтобы Украина была частью Европейского Союза и Североатлантического Альянса — членство в ЕС поддерживают 64% опрошенных, единения с НАТО — 54%.

Украина и Грузия обсудили ускорение членства стран в ЕС и НАТО. Стороны согласовали координцию совместных шагов.