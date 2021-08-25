Создание Россией в оккупированном Крыму нового десантно-штурмового полка может свидетельствовать о том, что президент РФ Владимир Путин готовится к региональной войне.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, передает Украина 24.

«Они готовятся к большой региональной войне. Они хотят включить Сирию в блок безопасности ОДКБ, и если в Сирии возникнут какие-то проблемы, им предстоит обеспечить доставку войск, а это морской путь через Босфор и Дарданеллы. Поэтому они усиливают десантно-штурмовые части для таких перспектив», — считает эксперт.

По мнению эксперта, Украина в ответ должна наращивать усилия в сфере безопасности, но не допускать втягивания себя в гонку вооружений.

«Российская Федерация положит все ресурсы, это страна, не имеющая ограничений. Если Путин решит, то они будут сидеть на карточной системе относительно продовольствия, но будут формировать новые воинские части. Нам надо действовать в таком контексте, как сейчас — мы сотрудничаем с нашими партнерами, проводим совместные учения и наращиваем свои усилия в плане боеспособности наших Вооруженных сил», — рассказал он.

Ранее, РФ заявила о намерении сформировать в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк до 1 декабря 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, чтобы встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена дала результаты в вопросе войны с Россией, нужно использовать метод “кнута и пряника” — оговаривать выгодные предложения и новые санкции.

А Ангела Меркель заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе.