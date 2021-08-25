В Сумах студентка планировала сжечь украинские флаги. На провокационные ролики обратили внимание ее подписчики.

Как сообщает Telegram-канал «Катарсис», один из них рассказал, что случайно увидел анкету девушки в соцсети, «где было написано, что она радикальная феминистка».

Во время переписки девушка поделилась с ним несколькими видео, на одном из них ее подруга говорит, что якобы собирается сжечь желто-голубые знамена.

«Від підписника: Сидів на «Дай Вінчик» і побачив анкету дівчини, де було написано, що вона радикальна феміністка. Я по приколу їй написав і зразу зловив відос, де вони з подругою записують тік-ток під кінчений звук (третє відео). Далі під час спілкування вона кинула ще один відос, де її подруга знімала український прапор і сказала, що зараз піде його спалювати. Ну і на закуску: відос, де вони зривають плакати «Християнське суспільство — це суспільство справедливості»».



Позже студентка извинилась, заявив, что не хотела никого обидеть.Напомним, 41% украинцев считают себя и россиян одним народом. Не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству», 55% опрошенных людей.В ТикТок школьница под псевдонимом MAIDIE заявила , что терпеть не может читать книги на украинском языке, поскольку они «ломают ей мозг».