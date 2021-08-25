46-летний украинский музыкант Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Мальчика назвали в честь деда — Иваном. Других подробностей не сообщают и просят с пониманием отнестись к частной жизни звезды.Радостное событие подтвердили в пресс-службе артиста.

«Да, у Святослава родился сын — Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава. Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь», — рассказали в пресс-службы артиста.

Также представители Вакарчука уточнили, что дата рождения мальчика — 19 августа — не соответствует действительности.

Напомним, в июне 2021 года Святослав Вакарчук сообщил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой, с которой был вместе почти 20 лет.

Свою новую личную жизнь Святослав тщательно скрывает. СМИ приписывали ему роман с участницей шоу «Голос країни» Виталиной Мусиенко, ставшей бэк-вокалисткой нового проекта Вакарчука «Оранжерея». Однако певец опроверг эти слухи.

Новая возлюбленная Вакарчука работает в кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу международных брендов, клипы и сериалы, сообщает издание «Страна».

Как мы уже рассказывали ранее, Вакарчук и Фонарева вместе воспитывали дочь Диану, которая является для музыканта падчерицей.

Напомним, Святослав Вакарчук отказался от депутатского мандата 11 июня 2020 года.