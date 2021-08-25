В Украине с 1 октября стоимость кВт*час электроэнергии снизят с 1,68 до 1,44 грн — суммы в коммунальных платежках могут сократиться примерно на 24-60 гривен в месяц. Но, чтобы вписаться в указанный норматив, необходимо соблюдать целый ряд условий — речь идет о потреблении до 250 кВт*час в месяц.

Рекомендацим по эффективному потреблению дает Госэнергоэффективность.

Чтоб экономить на платежках нужно:

выключать свет в пустых помещениях;

установить энергосберегательные лампочки и датчики движения на лампы;

постепенно поменять все бытовые предметы на те, которые соответствуют классу энергоэффективности «А» и выше;

полностью отключать компьютер, технику, которой не пользуетесь;

держать холодильник и морозильник в чистоте, не должно быть льда и снега; а перед тем, как поставить еду в холодильник, ее нужно охладить;

холодильник нужно установить как можно дальше от света и приборов, которые излучают тепло;

при возможности стоит установить двухфазные счетчики электроэнергии (тогда ночью будет действовать более выгодный тариф).

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, удешевление электроэнергии приведет росту цен на товары и услуги, поскольку больше придется заплатить бизнесу.

Коммунальные тарифы за год поднялись на 35,5%. При этом тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,6% только за июль 2021 года.