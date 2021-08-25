Украину уже в скором времени ждет новый виток подорожания продуктов и инфляции.

Такое мнение озвучил и. о. министра финансов Украины Игорь Уманский.

По словам чиновника, самый большой «удар» ожидается в цене на голубое топливо. Об этом свидетельствует динамика роста цен.

Так, в июне 2020 года население Украины платило 2,74 грн/куб, а уже в августе того же года цена повысилась до 4,5 гривен. К августу 2021 года она выросла еще почти вдвое и достигла примерно 8 грн/куб.

«Особенно уязвимы сельские жители, которые отапливают дома газом. Вместе с холодами их будут ждать неприятности», — подчеркнул Уманский.

По словам и. о. министра, подорожает и электроэнергия. В том числе и для бизнеса.

«Вынужден огорчить людей, которые верят словам Зеленского — мол, нам тарифы не повысили. Непосредственно — нет. Но косвенно — да. Очень ощутимо возрастет цена для бизнеса, а бизнес переложит эти убытки на цены. Вырастет на все, от продуктов питания до коммуналки. Итак, впоследствии населения таки заплатит за все», — объяснил Уманский.

Это приведет к росту инфляции, что приведет к потере 20-30% платежеспособности всех граждан Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине с 1 октября стоимость кВт*час электроэнергии снизят с 1,68 до 1,44 грн — суммы в коммунальных платежках могут сократиться примерно на 24-60 гривен в месяц.

А также, в Украине отменили запрет на отключение населения за задолженность по оплате коммунальных услуг