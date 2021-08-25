В Министерстве социальной политики запланировано несколько этапов индексации и повышения пенсий различных типов в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, запланированы следующие пересмотры пенсионных выплат:

повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что министерство предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресной помощи для пожилых людей. Речь идет об адресной доплате к пенсиям в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, и доплату в 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет (выплата начнется с 1 октября).

Как мы уже рассказывали ранее, накопительная пенсионная система позволит украинцам получать 7 тысяч гривен пенсии, но при определенных условиях.

Напомним, в августе несколько категорий пенсионеров получат увеличенные выплаты.