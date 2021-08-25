В Украине началась новая волна COVID-19, которая связана с новым штаммом «Дельта». Пик новой волны придется на осень.

Соответствующее заявление сделал врач-иммунолог Андрей Волянский, передает «Украина 24».

«К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик видимо придется на сентябрь и октябрь, но ежедневное увеличение количества и новых инфицированных и новых летальных исходов уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с «Дельта»-вариантом, это уже, к сожалению, факт», — утверждает медик.

По словам Волянского, определенный вклад в коллективную защиту уже сделан, исходя из темпов вакцинации в Украине.

«Но есть одно весомое «но» – мы вакцинируем не группы риска, мы вакцинируем всех желающих. Все страны, которые добились каких-то успехов, они вначале вакцинировали самых пожилых, затем младше и младше. У нас же мы не успели вакцинировать ни пожилых, ни хронически больных, и теперь мы вакцинируем всех подряд», — сказал иммунолог.

По мнению врача, причина в дефиците вакцины – «даже сейчас эти около 7 млн доз – это в пять раз меньше, чем в Польше».

Как мы уже рассказывали ранее, в последние дни в Украине растет заболеваемость COVID-19, также растет и смертность.

Тем временем, Кабмин разрешил иностранцам посещать Украину даже при получении одной дозы вакцины от COVID-19.