Пресненский суд Москвы приговорил украинского бизнесмена, владельца алкогольной компании «Олимп» Павла Климца к 9 годам колонии строгого режима.

Как пишет Интерфакс, его признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки.

Еще двое фигурантов дела — Юлия Самойлова и Андрей Грохольский — получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно. При этом Самойлову уличили в покушении на посредничество во взяточничестве, а адвоката Грохольского — в особо крупном мошенничестве.

Отметим, дело против Климца возбудили в 2019 году. СМИ сообщали, что он мог приехать в Москву, чтобы обсудить судьбу своих активов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Контроль над ними он потерял в 2014 году. Напомним, в 2011—2015 годах он входил в сотню богатейших людей Украины, по итогам 2018 года его состояние составляло 99 млн долларов.