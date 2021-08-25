Днепропетровский окружной административный суд отменил решение областного совета, которым русскому языку предоставили статус регионального.

Об этом свидетельствует решение суда от 13 августа.

В суд обратился заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры. Его исковое заявление было удовлетворено — суд признал решение Днепропетровского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года.

В иске говорилось об этой дате, поскольку именно тогда Конституционный Суд Украины признал языковой закон неконституционным. Решение суда вступит в силу после того, как закончится срок подачи апелляции — 30 дней.

Напомним, статус русского языка как регионального гарантировал закон Украины «Об основах государственной языковой политики», который вступил в силу 10 августа 2012 года. Этот статус мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях — и менее 10%.

На сегодняшний день, остаются в силе решения о «региональных языках» Луганского областного совета и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Как мы уже рассказывали ранее, экзамен на определение уровня владения украинским языком по всей Украине из 100 тысяч должностных лиц сдали всего 7652 человека за месяц.

А игрок сборной Украины, футболист Роман Яремчук отказался разговаривать с российским журналистом на русском языке.