В Ивано-Франковске будут выплачивать премии учителям городских школ, который вакцинировались от COVID. Для этого нужно сделать хотя бы одну прививку.

Соответствующее заявление сделал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

«Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививки», — пишет чиновник.

На сегодняшний день, в городе вакцинировались уже 47% педагогов.

Отметим, мэр не уточнил размер премий, которые смогут получить учителя.

Ранее Министерство здравоохранения Украины анонсировало конкурс для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов, — учебные заведения могут выиграть компьютерные классы.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украину уже поставили 17 миллионов доз вакцин против COVID на сегодняшний день, при этом 9 миллионов еще не использованы.

Тем временем, в Украине уже процветает черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.