В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом сообщением «Кишинев-Москва». В результате аварии пострадали 18 человек.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Известно, что водитель автобуса не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок. Все произошло на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС.

За медицинской помощью обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Запорожской области. Трое погибших — дети.

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии погибли 15 человек.