Американские ученые заявили о том, что штамм Дельта не жалеет вакцинированных от COVID-19.

Об этом со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщает Reuters.

В отчете экспертов говорится, что около 25% случаев заражения COVID среди жителей округа Лос-Анджелес, где зафиксирован штамма Дельта, произошли у полностью вакцинированных жителей.

«Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, произошли у полностью вакцинированных лиц, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц», — указывают эксперты.

При этом ученые отмечают, что вакцины защищают от более тяжелых случаев заболевания:

«Согласно исследованию, 3,2% полностью вакцинированных лиц, инфицированных вирусом, были госпитализированы и только 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Также 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких».

За этот же период наблюдений среди невакцинированных лиц 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія», однако, окончательное решение, принимать ли такие документы, остается за каждой отдельной страной-членом ЕС.

Всемирная организация здравоохранения выявила поддельную вакцину против COVID под брендом Covishield. В период с июля по август она была изъята из обращения властями двух стран – Индии и Уганды.

