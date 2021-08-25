В Украине отменили запрет на отключение населения за задолженность по оплате коммунальных услуг. Ранее в связи с адаптивным карантином действовали ограничения.

Как пишет ExPro, это стало возможным после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».

До принятия таких изменений на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность по коммуналке, а также прекращение предоставления услуг.

Согласно поправкам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности. Поставщики имеют право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина.

Таким образом, коммунальные предприятия теперь смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.

Как сообщалось ранее, тарифы на электроэнергию за 30 лет независимости страны были более стабильными, чем тарифы на газ.

В Украине с 1 октября стоимость кВт*час электроэнергии снизят с 1,68 до 1,44 грн — суммы в коммунальных платежках могут сократиться примерно на 24-60 гривен в месяц. Но, чтобы вписаться в указанный норматив, необходимо соблюдать целый ряд условий — речь идет о потреблении до 250 кВт*час в месяц. Как сэкономить на платежках.