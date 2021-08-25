Канада и Объединенные Арабские Эмираты поздравили Украину с Днем Независимости световыми шоу. В цвета украинского флага окрасили знаменитый Ниагарский водопад и легендарный небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

Об этом сообщает посольство Украины в Канаде и пресс-служба небоскреба в Facebook.

Акцию на Ниагарском водопаде инициировало украинское посольство.

На странице Бурдж-Халифа говорится, что украинцам желают процветания и мира.

Украинцы в Шри Ланке вместе с местной общественностью представили к 30-й годовщине Независимости Украины музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка «Я пойду в далекие горы», которую исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath).

Владимир Зеленский не смог сдержать слезы во время просмотра театрализованной постановки, созданной специально к празднованию 30-летия со дня Независимости Украины.