27 августа отмечается, День Михея Тиховея.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом празднике.День Михея Тиховея

Завершается Успенский пост, 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть.

Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю. В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. Чествовали каменщиков, особенно тех, кто занимался постройкой храмов.

Кроме того, 27 августа завершается Успенский пост – наступает пора Мясоеда. Играют свадьбы и говорят, что Михеев день – это последняя возможность в этом году посвататься к понравившейся девушке.Кроме того, в этот день отмечают:

День независимости (Молдова);

День российского кино;

День ленточек и бубенчиков;

Праздник пролетающих облаков.

Также 27 августа:

родился выдающийся немецки философ Фридрих Гегель (в 1770 году);

родился известный украинский поэт и писатель Иван Франко (в 1856 году);

родился американский писатель Теодор Драйзер (в 1871 году);

в 1875 году химик Лекок де Буабодран открыл такой элемент как галлий, о существовании которого говорил Дмитрий Менделеев;

в 1896 году родилась популярная советская актриса Фаина Раневская.

Напомним, 22 августа отмечали Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений — International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief.