27 августа отмечается, День Михея Тиховея.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом празднике.День Михея Тиховея
Завершается Успенский пост, 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть.
Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю. В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. Чествовали каменщиков, особенно тех, кто занимался постройкой храмов.
Кроме того, 27 августа завершается Успенский пост – наступает пора Мясоеда. Играют свадьбы и говорят, что Михеев день – это последняя возможность в этом году посвататься к понравившейся девушке.Кроме того, в этот день отмечают:
- День независимости (Молдова);
- День российского кино;
- День ленточек и бубенчиков;
- Праздник пролетающих облаков.
Также 27 августа:
- родился выдающийся немецки философ Фридрих Гегель (в 1770 году);
- родился известный украинский поэт и писатель Иван Франко (в 1856 году);
- родился американский писатель Теодор Драйзер (в 1871 году);
- в 1875 году химик Лекок де Буабодран открыл такой элемент как галлий, о существовании которого говорил Дмитрий Менделеев;
- в 1896 году родилась популярная советская актриса Фаина Раневская.
Напомним, 22 августа отмечали Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений — International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief.