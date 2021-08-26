Пророссийские боевики на Донбассе в течение суток, 26 августа, не нарушали режим полного прекращения огня. Ситуация контролируется украинскими военными.

Детальную сводку опубликовал пресс-центр штаба ООС.

«С начала этих суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — указано в сообщении.

Также в штабе рассказали, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

«Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня», — отметили в штабе.

А также, в зоне ООС на Донбассе 24 августа, в День Независимости Украины, погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько.

Как мы уже рассказывали ранее, разобщенность украинцев играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.