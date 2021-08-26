В течение нескольких выходных дней можно очистить организм и вывести шлаки и токсины, но для этого понадобится особая диета. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на wworld .

Итак, утро выходных начинайте со стакана воды, при этом в воду следует выжать сок половины лимона и добавить нарезанный мелко сантиметровый корешок имбиря. Такой напиток прекрасно чистит кишечник.

На обед съешьте суп, который заранее сварите с: капусты, моркови, свеклы, помидоров, кабачка, лука и зелени. Все овощи варятся до готовности и перетираются в блендере. Мясо и бульон — не добавлять!

На ужин можно есть овощи или фрукты, а можно готовить полосе из тех же овощей и фруктов. Если очень мучает голод — ешьте свежую зелень и пейте много воды — до двенадцати стаканов (если нет проблем с почками).

В эти два-три дня нельзя есть яйца, рыбу и мясо, но это ограничение касается только трех дней. После окончания такой очистительной диеты вы должны вернуться к обычному питанию.

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