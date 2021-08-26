Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Российская Федерация самоустранилась от минского переговорного процесса.

Соответствующее заявление он сделал в эфире канала «Украина 24«.

«Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать», – утверждает Гармаш.

По мнению представителя украинской делегации, когда РФ признает себя стороной конфликта на Донбассе, тогда можно будет говорить о компромиссах.

«Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику», – подчеркнул он.

В то же время, РФ не будет присоединять оккупированные части Донецкой и Луганской областей, ведь она станет стороной конфликта.

Как мы уже рассказывали ранее, если «украинцы и россияне — один народ«, это означает, что украинского народа не существует, — так прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина третий президент Украины Виктор Ющенко.