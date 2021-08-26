Украине, как претенденту на членство в НАТО, необходимо научиться работать в условиях трансформации и внедрения непредвиденных реформ.

Такое мнение озвучил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, передает Интерфакс.

Именно по этой причине властям Украины стоит по максимуму использовать Годовую национальную программу.

«Чтобы ускорить процесс получения ПДЧ, президент Зеленский попросил более подробно описать реформы, необходимые для проведения внутри страны. Если речь идет о вступлении в НАТО, нас интересуют направления национальной безопасности, управления и контроля, кадрового положения в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки… Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов – все эти вопросы необязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых придерживается Альянс на протяжении всего периода своего существования», – подчеркнул еврочиновник.

«Поэтому я также призываю страны-претенденты, и мы хотим сотрудничать с вами как можно скорей. Но нам необходимо убедиться, что мы вместе приспособимся к миру, который находится в движении, подвергается массовым преобразованиям в тот самый момент, когда мы ведем этот разговор», – считает политик.

Как мы уже рассказывали ранее, Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана.

Напомним, большинство украинцев хотят, чтобы Украина была частью Европейского Союза и Североатлантического Альянса — членство в ЕС поддерживают 64% опрошенных, единения с НАТО — 54%.