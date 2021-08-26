Сентябрь будет сложным месяцем для метеозависимых людей, поскольку жителей Земли ждут сразу три магнитные бури.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, «болезненные» даты озвучили эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно прогнозу физиков, ближайшие несколько дней магнитосфера будет спокойной, но к концу месяца ожидаются сразу три магнитные бури. Две из них, как ожидается, превысят уровень G2 (средняя буря).Магнитные бури в сентябре

Специалисты прогнозируют, что 27, 28 и 29 сентября будет магнитная буря. При этом 27 и 28 сентября она превысит уровень средней бури G2, а 29 сентября опустится до показателя G1 (слабая). Кроме того, 30 сентября и 2 октября магнитосфера будет возбужденной, что также может сказаться на здоровье.

Ранее специалист поделился советами, как пережить подобные дни метеозависимым людям.