В Украине началась разработка законопроекта о косвенных методах определения доходов украинцев.

Соответствующая инициатива может быть представлена уже в 2021 году, сообщает «Интерфакс-Украина«.

«Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов», – пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Как утверждает министр, это «хорошая практика», когда Государственная налоговая служба может оценить после декларирования прирост состояния. Глава Минфина подчеркнул, что эта инициатива была основным условием Международного валютного фонда.

«У МВФ были замечания. В частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ – применение косвенных методов контроля», – отметил министр.

Так, в Украине в 2022 году введут новые способы налогового контроля: будут использовать косвенные методы определения реальных доходов. Например, если сделать крупную покупку, налоговая сможет спросить: заплачены ли с этой суммы налоги.

Если человек не сможет подтвердить легальный источник дохода, он будет вынужден будет заплатить 18% подоходного налога со всего «не доказанного» заработка.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине бюджетных средств, выделенных на субсидии в 2021 году, может не хватить на компенсацию расходов на коммуналку.

А также, в Украине отменили запрет на отключение населения за задолженность по оплате коммунальных услуг.