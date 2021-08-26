Начало учебного года в Украине уже совсем скоро. На сегодняшний день, стало известно о трех вариантах начала нового учебного года.

Подробности рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью «Главкому».

Он считает, что сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны.

«Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм «Дельта», который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию», — сообщил он.Первый сценарий

Наиболее благоприятный сценарий — «зеленая» карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Только в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, в случаи вспышки заболеваний.Второй сценарий

Второй вариант крайне пессимистичный. Это — высокий уровень заболеваемости. В этом случае МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме. Также в этом случае изменения предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.Третий сценарий

Третий сценарий — средний уровень заболеваемости, «желтая» и «оранжевая» зоны. В таком случае, местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму. А показатель у 80% вакцинированных учителей будет позволять учебному заведению, даже во время пребывания в «желтой» или «оранжевой» зонах, работать полностью в обычном режиме.

Ранее, Кабмин изменил условия работы школ после выхода из «зеленой» зоны карантина. Чтобы защитить детей, 1 сентября школы, где количество сотрудников, получивших прививку, будет меньше 80%, просто не будут открываться.

А также, во Львовской области суд наказал учительницу Надежду Волощук, которая угрожая семикласснику ножом, заставила его съесть бумажный самолетик.