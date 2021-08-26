Синоптики дали долгосрочный прогноз на сентябрь — средняя месячная температура воздуха составит плюс 12-19 градусов, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

До конца сентября в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до плюс 15 градусов.

Абсолютный максимум температуры составит плюс 30 … 39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) — плюс 24-29.

Вместе с тем, как предупредили синоптики, сентябрь отметится и минусовой температурой — абсолютный минимум составит минус 1-8 градусов. В южной части местами 0 плюс 4.

Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, особенно в горных районах. А в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях они возможны и в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков будет 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 125 мм. Эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Напомним, известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 10 сентября, полоса высокого атмосферного давления, которая протянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, принесет сухую и малооблачную солнечную погоду. В Украине, добавляет Наталья Диденко, везде бабье лето. Только в Закарпатской области и в Карпатах местами дожди. Синоптик также добавила, что 14-15 в Украине существенно похолодает.